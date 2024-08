Parigi 2024 l’azzurra Mesiano a LaPresse | Io ho combattuto contro Khelif mascolina ma donna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) La pugile azzurra Alessia, eliminata dall’irlandese Kellie Harrington agli ottavi di finale della categoria fino a 60 kg alle Olimpiadi di, è intervenuta ai taccuini di aparlando di Imane, l’atleta algerina con i livelli di testosterone alti che ieri ha eliminato la pugile italiana Angela Carini, ritiratasi dall’indopo 46 secondi: “Imane? Io non mi posso esprimere più di tanto perché non sono medico. Se il Cio e la commissione medica hanno dichiarato che effettivamente è, se ritengono così, effettivamente è così. Più di loro chi lo può sapere? Io ci hoin un torneo nel 2021, un match -60kg a Debrecen in Ungheria. È un’avversaria forte, è brava, ma non da dire che è imbattibile. Insomma, la Harrington per esempio l’ha battuta a Tokyo 2020. Ci sono avversarie più forti”.