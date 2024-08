Panico ieri lungo la Pontina per un’auto che procedeva contromano…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024)sulla: Auto Contromano per Chilometrimattina, intorno alle 9.20, sullasi è verificato un episodio che ha messo in pericolo la vita di numerosi automobilisti. Una Nissan ha percorso diversi chilometri contromano, zigzagando tra le corsie. Testimoni e Interventi Un automobilista, dotato di “dashcam”, ha catturato la scena mentre riusciva a evitare l’impatto con la vettura contromano. La foto, scattata in un momento di puro terrore, mostra la Nissan che procede in direzione opposta al traffico, vicino all’uscita per Nettuno e Velletri, sulla corsia in direzione Roma. Il conducente testimone, dopo aver evitato l’incidente, ha immediatamente chiamato il 112 per segnalare l’auto contromano. Le autorità sono state prontamente informate e sono intervenute per risolvere la situazione e prevenire eventuali incidenti.