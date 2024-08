Meloni vede Macron a Versailles | sul tavolo i nodi internazionali il Medioriente e il Venezuela

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’incontro c’è stato, anche se “informale”, come comunicano fonti dell’Eliseo. La premier Giorgia, da ieri a Parigi per i Giochi olimpici, ha incontrato il presidente Emmanuel. Il faccia a faccia si è svolto aa margine delle gare di equitazione. Al centro del colloquio – come riferisce una breve nota di Palazzo Chigi – i principali temi della politica europea e internazionale, a cominciare dagli ultimi sviluppi ine Medio Oriente.incontraIl bilaterale era nell’aria da quando, prima di volare per Pechino, era stata anticipato alla stampa la trasferta dia Parigi per ‘tifare gli azzurri’ e visitare Casa Italia. Ieri ai cronisti la premier aveva assicurato che avrebbero fatto il possibile per “incrociarsi”.