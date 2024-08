M5S Conte | La Costituente potrà modificare anche lo statuto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il nuovo corso va avanti.senza l’avallo di Beppe Grillo. Non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro Giuseppenella disputa a distanza con il fondatore del Movimento nel suo processo verso un’Assembleain programma a fine settembre o a inizio ottobre. Il presidente del Movimento lo ha confermato chiaramente oggi. “Si è appena concluso il Consiglio nazionale e quindi si avvierà il processo. Sarà rivoluzionario, mai una forza politica, un partito, si è messo in discussione in questo modo, coraggiosamente”, ha detto. “Daremo la parola a tutti gli iscritti e ai simpatizzanti per elaborare nuove soluzioni, nuovi obiettivi strategici ai quali il Movimento si dedicherà negli anni a venire.