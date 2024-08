In semilibertà uno dei rapitori del piccolo Tommaso Onofri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Da diversi mesi Salvatore Raimondi, uno dei partecipanti al rapimento delavvenuto il 2 marzo del 2006 a Parma, è in. La mattina lascia il carcere di Forlì e va a lavorare come magazziniere, secondo quanto riportato da quotidiano Gazzetta di Parma. Raimondi sta finendo di scontare la condanna a 20 anni per quel rapimento, culminato con l’uccisione a badilate del bimbo di due anni. I giudici del tribunale di Parma, al processo per la morte di, dettero credito alla sua versione dei fatti. Lui sfilò ilTommy dal seggiolone e lasciò una propria impronta sul nastro adesivo con cui fu legata tutta la famiglia. Ma fu Mario Alessi a uccidere il bambino.