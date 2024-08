Errani e Paolini scrivono la storia | vincono e volano in finale nel doppio a Parigi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sarae Jasminladel tennis italiano. Ai Giochi Olimpici di, le azzurre sono riuscite a centrare unastorica, totalmente inedita per i nostri colori. L'impresa è arrivata dopo una partita perfetta contro le ceche Muchova e Noskova, più forti atleticamente rispetto alle italiane ma costrette a cedere di fronte all'organizzazione perfetta delle due storiche amiche, impeccabili. Ora laper completare un sogno bellissimo: in ogni caso sarà medaglia, non resta che capire se d'oro o d'argento.ha chiuso il primo game con un colpo potente e poi ha retto al servizio sul 2-1, mentre, dopo un inizio un po' altalenante, ha iniziato a prendere le misure da fondo campo.