Emanuele Berardi racconta di sua madre Barbara d’Urso fuori dalla tv

(Di venerdì 2 agosto 2024)ha sempre donato tutta sé stessa al suo pubblico, ma facendo molta attenzione a non esporre i suoi figli, Giammauro ed: “Sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita, che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica. Giammauro un giorno mi disse: “Mamma, vedi, io rispetto tantissimo il tuo lavoro, ti prego rispetta il mio, non parlare di me, perché ho faticato tanto, ho studiato tanto, sono diventato quello che sono, parlo nei congressi di tutto il mondo da solo, nessuno mai deve pensare che io sono il figlio di”. Il più piccolo ha fatto adesso un film meraviglioso che si chiama Shukran, ambientato durante la guerra in Siria, difficilissimo, che ha avuto un successo incredibile al Festival di Roma, eppure al padre non ha mai fatto sapere niente, non ha mai chiesto un consiglio“.