Besta a Bologna il Sabin scrive a Lepore | Contavamo sul Polo dinamico Progetto rapido sulla succursale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Benché soluzione “non ottimale”, si sono adattati allaal, e hanno “lavorato alacremente” per il trasloco in via Ermete Zacconi, che sarebbe dovuto avvenire questa estate. Ora però, con il colpo di scena dell’addio ale la promessa fatta dal sindaco Matteodi unasul retro del loro liceo, il, il Collegio docenti “chiede che gli studi di fattibilità della nuova ala siano intrapresi immediatamente, considerando che i lavori di costruzione richiederanno circa tre anni”. Auspicando che la soluzione trovata tenga conto “delle reali esigenze della popolazione scolastica e sia frutto di una maggiore collaborazione fra istituzioni e cittadini”. I professori delscrivono al sindaco, perché all’improvviso sono finiti in un tornado.