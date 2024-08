Ansia e Appelli Disperati | Continua la Ricerca del 15enne Francesco D' Ambrogio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Chieti - Cresce l’nel piccolo comune di Casalbordino per la scomparsa diD', il quindicenne che da sabato scorso ha fatto perdere le sue tracce dopo un litigio con la madre. Nonostante le ricerche incessanti che ormai durano da 48 ore e coinvolgono i carabinieri e numerosi volontari, il ragazzo non è ancora stato trovato.ha contattato telefonicamente la madre, ribadendo che non intende tornare a casa. Glidella madre, Angela, che ha implorato il figlio dicendo: “, stai tranquillo, risolveremo insieme ogni problema”, non hanno finora sortito alcun effetto. La scomparsa diè avvenuta dopo un incontro nella caserma dei carabinieri, dove era presente anche un assistente sociale che lo seguiva. Al termine della riunione,è uscito e si è allontanato velocemente.