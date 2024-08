Alex Marangon dall’omicidio al sacrificio | le ipotesi sulla morte La madre | Mio figlio ha subito violenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non c’è ancora una rispostadi, il 26enne di Marcon scomparso la notte del 30 giugno da un ritiro sciamanico nel parco dell’Abbazia di Vidor. È caduto da un dirupo o è stato ammazzato di botte? Non ci sono certezze in merito e, per provare a fare chiarezza, il procuratore di Treviso Marco Martini ha disposto il test del capello per tutti i partecipanti al ritiro di musica medica, come richiesto dai genitori. Dal ritrovo, il ragazzo si era allontanato da solo e senza lasciare traccia, per poi essere ritrovato morto, a pochi chilometri di distanza, 3 giorni dopo.