A che ora è la gara di Deplano? Finale 50m stile libero nuoto maschile Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Leonardoa caccia di una medaglia nelladei 50mdialledi. Il velocista azzurro, dopo aver migliorato il proprio personale di dieci centesimi, culla ambizioni importanti e partirà dalla corsia 3, al fianco di Benjamin Proud. L’appuntamento in vasca con la suaè in programma alle 20.30 di venerdì 2 agosto alla Defense Arena. Su Sportface.it potrete restare aggiornati con live in tempo reale, risultati, classifiche, cronaca e dichiarazioni dei protagonisti direttamente da. SEGUI IL LIVE COME SEGUIRLE IN TV IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTOCALENDARIO E ORARIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI INGIORNO PER GIORNO A che ora è ladi50mSportFace.