Vertenza Arsenale di Taranto Albano FP CGIL | Disattesi gli impegni assunti dal Ministero

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoNell’iniziativa tenuta apresso l’MM didel 3 giugno u.s. si era parlato di contenere i costi delle esternalizzazioni di attività, assicurare autonomia manutentiva alDifesa (anche per offrire prontezza d’intervento per la sicurezza del naviglio e della Nazione), salvaguardare l’indotto locale evitando di delocalizzare le attività ad appannaggio della grande industria e dare risposte occupazionali per la crescita economica e sociale al territorio. Tutto ciò da realizzare con piani straordinari di assunzioni, considerato che l’attuale forza lavoro nella città jonica, che conta ben 18 siti della marina Militare, si è più che dimezzata e peggiorerà nel prossimo biennio in seguito ai pensionamenti.