Un voto contro i cantieri

(Di giovedì 1 agosto 2024) Leggo ogni giorno articoli che riguardano la situazione deia Bologna. Mi permetto di ribadire che l' unico sistema per fermare o perlomeno contenere la cosa è quello del. Cominciamo con le elezioni regionali,poi quando sarà tempo con le comunali. Non sono molto fiducioso però, in quanto credo che i bolognesi soffrano di una specie di sindrome di Stoccolma nei confronti di chi li governa dalla notte dei tempi. Claudio Consolini