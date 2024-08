TS – chi è il talento Juve che piace a Motta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 1 agosto 2024) 2024-07-31 22:23:39 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: La Svezia, il Taekwondo come Ibra e la Next Gen Classe 2004, svedese con origini marocchine, Rouhi cresce nel settore giovanile del Brommapojkarna. Una società dalla quale sono venuti fuori diversi talenti, tra cui gli exEkdal e Kulusevski. Nonostante si distingui nel calcio, ha praticato anche il taekwondo, che lo ha reso (come visibile dal gol realizzato in allenamento) particolarmente elastico e capace di allunghi ed estensioni fuori dal normale. D’altronde l’accoppiata calcio-taekwondo era stata resa celebre con giocate di alta scuola proprio da un giocatore svedeze: Zlatan Ibrahimovic. All’età di 16 anni, mentre militava nell’U17 del club, Rouhi viene scoperto dallache lo porta nel proprio settore giovanile.