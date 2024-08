Taremi l’infortunio torna a far ricordare all’Inter una necessità precisa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) A meno di venti giorni dall’esordio in Serie A Mehdisi ferma.dell’iraniano può diventare un silenzioso campanello d’allarme che riporta alla mente unadell’Inter. PRIMO STOP – Dopo aver fatto assaporarele sue potenzialità nelle tre amichevoli pre-stagionali,si ferma per un infortunio. Al nuovo parametro zero nerazzurro sono bastati pochi minuti nel rettangolo verde per dimostrare di essere la pedina in più in fase offensiva che a Simone Inzaghi sarebbe servita nella scorsa stagione. Un buon presupposto, questo, in vista della prossima ma che non potrà essere sfruttato immediatamente, proprio a causa del problema fisico venuto alla luce quest’oggi.