Suoni al Borgo Campolattaro si prepara per due giorni di musica

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa prima Edizione del Festival nel cuore di, fortemente voluta dal Comune e dalla Pro-Loco, nasce dalla passione per lacon lo scopo di ripopolare ilpuntando su arte e socialità. Lo spirito del Festival è quello di creare un appuntamento che caratterizzi l’estate campolattarese unendo laal rispetto per l’ambiente, alla valorizzazione dele al vivere bene.alsi terrà nel centrale anfiteatro della Villa Comunale di, uno spazio immerso completamente nel verde, che si affaccia sulla valle del Tammaro. Ad inaugurare questo nuovo palco, il 3 e 4 Agosto, due importanti artisti della scena rock cantautorale italiana come Cristina Donà e Paolo Benvegnù, quest’ultimo fresco vincitore della Targa Tenco come miglior disco dell’anno con l’album “E’ inutile parlare d’amore”.