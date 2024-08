Strappo sull’ambiente Tra Comune e Bonifazi è ancora alta tensione | Impianto pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ancona, ambiente e salute: non ci siamo. I rapporti tra la giunta Silvetti e il consulente per il PIA 2 (il Piano contro l’inquinamento del capoluogo), Floriano, sono sempre più tesi. La schiarita di fine giugno, con la mediazione del presidente della Regione Acquaroli, è stata utile per calmare le acque, ora di nuovo agitate. In ballo una serie di punti, a partire dall’di cremazione delle salme nel cimitero di Tavernelle, la cui delibera è stata vidimata nella seduta di giunta del 17 luglio scorso. Professor, cosa c’è che non va in quell’? "Le modalità di intervento, ossia la cremazione non solo delle salme, ma di tutto il resto, legno e metalli pesanti che produrranno fattori inquinanti e cancerogeni, comprese le diossine. Non è più undi cremazione, ma un vero e proprio inceneritore.