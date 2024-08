Sinner ogni scusa è buona | le foto con lei scatenano la bufera

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 1 agosto 2024) Non c’è pace per Jannik: il tennista azzurro è di nuovo sotto accusa. Stavolta c’entrano dellecircolate sui social. Janniksapeva che sarebbe successo. Che il fatto di aver vinto uno Slam e di aver conquistato la vetta del ranking Atp non lo avrebbe certo protetto o reso inattaccabile. Ma che, anzi, lo avrebbe esposto a tempeste e intemperie ancor più violente. E così è stato, nel momento in cui ha annunciato che non avrebbe partecipato ai Giochi di Parigi 2024. Jannikancora al centro delle polemiche (LaPresse) – Ilveggente.itLe polemiche che ne sono scaturite, probabilmente, se le aspettava lui per primo. Era consapevole del fatto che certe scelte gli si potessero – ingiustamente – ritorcere contro, prima fra tutte quella di ufficializzare la sua relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya.