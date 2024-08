Serie B Nazionale 2024 2025 | il calendario completo della Juvecaserta giornata per giornata

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 1 agosto 2024) Caserta. Dopo l’esordio a Roma con la Virtus, sarà subito derby per la Paperdi. Il, elaboratoFIP e dalla LNP ha posto, infatti, alla seconda– prima infrasettimanalestagione – il confronto tra i bianconeri di coach Cagnazzo e la Power Salerno, ripescata insieme alla compagine casertana nel terzo campionato. Dopo la trasferta a Lucca sul campoFabo Herons Montecatini, doppio impego casalingo: domenica 13 con il Roseto degli Abruzzi e mercoledì 16 con la Luiss Roma. La sequenza due esterne e due interne si protrae per i mesi di ottobre e novembre con il doppio impegno in trasferta a Chiusi e Ravenna e, quindi, le due interne San Severo e Fabriano; poi Piombino e la Gema Montecatini prima dell’arrivo al PalaPiccolo di viale Medaglie d’oroPielle Livorno eBenacquista Latina.