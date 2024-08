Sei gay devi curati 16enne abbandonato in Africa dal padre | la vacanza diventa esilio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) MILANO – C’è unindagato per maltrattamenti, un figlio spedito in, in Togo per la precisione, dove risiede la madre naturale, allo scopo di “curarsi perché gay“. Allo stesso figlio sedicenne, bravissimo studente di un liceo scientifico milanese viene impedito, sempre dal, di rientrare a Milano, dopo quella che gli era stata venduta inizialmente come ““, con la sottrazione del passaporto. Il documento gli era ovviamente necessario per poter viaggiare sul volo sul quale avrebbe dovuto imbarcarsi lo scorso 23 luglio. Il “caso“ che ha coinvolto anche l’ambasciata italiana di Accra, in Ghana, è finito sul tavolo del Quinto Dipartimento della procura guidato da Letizia Mannella che si occupa di fasce deboli, quindi anche di minori.