Sandra Bullock pronta a mettersi in gioco in amore ad un anno dalla morte del compagno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024)si sta lentamente riprendendoscomparsa delBryan Randall, morto lo scorsodopo una lunga battaglia contro la SLA. L’attrice, secondo alcune fonti, non avrebbe perso la fiducia nell’, e vorrebbenuovamente inin campo sentimentale in futuro.non si chiude all’Non è stato unsemplice per. Lo scorso 5 agosto l’attrice statunitense ha perso ilBryan Randall dopo una lunga battaglia contro la SLA, e da allora si è trincerata dietro un rigoroso silenzio per espiare il dolore. Nonostante tutto, però, la diva non avrebbe perso la propria fiducia nell’, e non escluderebbe la possibilità di tornare in futuro ainin campo sentimentale.