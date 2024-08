Rogo a Roma prosegue opera spegnimento

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 agosto 2024) 9.15 Vigili del Fuoco al lavoro per tutta la notte per spegnere l'incendio divampato da una baraccopoli sulla collina di Monte Mario a. Le fiamme e il fumo hanno costretto ieri a sgomberare 6 palazzine, gli uffici Rai di via Teulada e l'Osservatorio astronomico. Dalle prime luci dell'alba è sul posto anche l'elicottero della regione Lazio.l'zione di bonifica, mentre restano chiuse diverse strade della zona, con inevitabili disagi.