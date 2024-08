Ritrovo a 58 anni dal diploma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Grande rimpatriata al ristorante Duilia di Sant’Angelo in Pontano: qui, a 58dal, si sono dati appuntamento gli ex studenti dell’istituto Gentili di San Ginesio. "L’occasione di solito è fornita dalla presenza di uno di noi (GiBaldassarri) proveniente dall’Australia dove ormai si è stabilito dal lontano 1967 – spiega uno degli organizzatori, Giuseppe Mancinelli –. Altri vengono da zone marchigiane e da Milano. Purtroppo cominciano ad aumentare le assenze di chi non c’è più o di chi non può soprattutto per acciacchi dell’età. Noi cerchiamo sempre di rinnovare periodicamente questa buona abitudine che diventa "obbligatoria" se è presente l’australiano. Sono incontri conviviali dove si ripropongono episodi e avvenimenti lontani (con un pizzico di nostalgia) e più recenti. Ci si saluta con un saluto ed un abbraccio e un arrivederci a breve".