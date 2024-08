Ricercata in tutta Europa per tratta di essere umani si nascondeva nel Lodigiano | scovata e arrestata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lodi, 1 agosto 2024 - Nigerianaper “di”, rintracciata a Lodi finisce in carcere. Il 30 luglio 2024, dopo un approfondito accertamento in ambito nazionale ed europeo, l’ufficio immigrazione della Questura di Lodi ha rintracciato una nigeriana, colpita da mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità della Grecia, per il reato di "di esseri". La donna è stata ritrovata nel capoluogoe assicurata alla giustizia. Il blitz è scattato quando si è scoperto che l’interessata abitava stabilmente in provincia di Lodi. Secondo gli inquirenti, per non farsi scoprire e assolvere alle quotidiane incombenze burocratiche, la nigeriana avrebbe utilizzato un “alias”, ossia un nominativo falso, sconosciuto alle autorità.