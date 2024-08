Qual è stato il primo video trasmesso da MTV?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 1 agosto 2024) Correva l’anno 1981 e, con precisione, il 1 agosto, quando nascevae la sua generazione. Ossia quella fascia di ragazzi che avrebbero avuto un canale tematico dove poter vedere i primimusicali e, successivamente, anche le serie tv. Mailmesso in onda? Si tratta di Kill The Radio Star, dall’omonimo brano dei The Buggles, pubblicato nel 1979 esingolo estratto dal loro album in studio The Age Of Plastic. Ilclip, inoltre, èriproposto da20 anni dopo, come milionesimo in onda. Il Logo di– Fonte: Stone MusicOltre a questo, però,ha avuto un impatto importante dal punto di vista culturale. Oltre a rappresentare un caposaldo per la promozione dell’industria musicale, infatti, dal 1992 il canale ha iniziato a muoversi anche a livello politico e sociale.