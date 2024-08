Parigi 2024 De Gennaro oro nel K1 dodici anni dopo Molmenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (askanews) –fa fu Danielenelle rapide di Londra 2012, oggi è GiovDeche porta a casa la quarta medaglia d’oro della spedizione italiana. E’ come si dice l’oro che non ti aspetti anche perché mai alle Olimpiadi il bresciano era arrivato così in alto. Ma a guardare il Palmares scorri un mondiale nel K1 a squadre nel 2013, oltre a quattro vittorie in coppa del Mondo sempre nel K1. Deè stato anche terzo due volte agli Europei nel K1 a squadre. E allora sul canale del ‘Nautical St – White water’, l’azzurro ha fatto l’impresa mettendosi alle spalle tutti i favoriti che ha visto cadere uno ad uno visto che è partito tra i primi della finale. Deha chiuso in 88?22 punti lasciandosi appunto alle spalle il francese Titouan Castryck (88?42) e lo spagnolo Pau Echaniz (88?87).