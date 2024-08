Occhi su luoghi e frequentazioni di Sharon vicina anche a Scientology | Qui siamo tutti scossi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Terno d’Isola. Per risalire all’identità dell’assassino diVerzeni, la 33enne accoltellata a morte nella notte tra lunedì e martedì a Terno d’Isola, gli investigatori devono scavare a fondo nella sua vita. Inevitabile, visto che l’ipotesi di una rapina finita male non sembra convincerli (non aveva denaro con sè e non le è stato portato via il telefonino, dal quale però potrebbero emergere informazioni utili alle indagini, come dall’autopsia prevista alle 11,30 all’ospedale Papa Giovanni). I carabinieri di Bergamo e Zogno, coordinati dal sostituto procuratore Emanuele Marchisio, stanno scandagliando la vita privata della donna: in passato estetista in Borgo Santa Caterina e ora impiegata in una pasticceria di Brembate, chiusa per lutto. “Sarà passato un anno dall’ultima volta che cisentite – racconta un’ex collega -.