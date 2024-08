Nuoto le speranze di medaglia dell’Italia negli ultimi giorni delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mancano 4di gare per ila questedi Parigi 2024 e il bilancio in casa Italia è il seguente in termini di medaglie: 2 ori e 2 bronzi. La giornata di ieri è stato un brutto colpo alle ambizioni azzurre, visto il quarto posto di Simona Quadarella nei 1500 stile libero, quando si pensava che la conquista del podio potesse essere alla sua portata, anche per i tempi con cui si era presentata la romana e con cui si erano presentate le sue avversarie. I Giochi, però, hanno confermato la loro imprevedibilità. E dunque ci si pone la seguente domanda: in quali gare ci potrebbero essere chance per arricchire il computo dei podi? Si può puntare sulla voglia di riscatto di Quadarella, che800 stile libero avrà un’altra chance, seppur in un contesto nel quale la concorrenza è ancor più agguerrita dei 1500 sl, ma in cui vanta già unaolimpica a Tokyo (bronzo).