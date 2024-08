Musetti versione Terminator | il punto che ha fulminato Zverev è semifinale! | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) L'Italia del tennis sembra aver reagito nel migliore dei modi alle delusioni iniziali di questi giochi: nel singolo maschile Lorenzosi conferma in stato di grazia e vola indopo aver eliminato il campione olimpico in carica Alexander. Entrano in zona medaglia anche Jasmine Paolini e Sara Errani, irresistibili contro le inglesi Boulter-Watson letteralmente travolte. Con il favoritissimo Jannik Sinner rimasto a casa per tonsillite, e con l'amarezza della stessa Paolini eliminata anzitempo nel singolo, non era così scontato poter sognare in grande a Parigi 2024, ma la racchetta azzurra è in un momento forse irripetibile. Applausi a scena aperta per, protagonista di una partita eccezionale contro il campione tedesco superato con un doppio 7-5.