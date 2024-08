Marchand ha un fisico normale ma ha un metabolismo mai visto e l’acquaticità di un pesce L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2024) Léonha fatto una cosa che non s’era mai vista, nel nuoto. Ha vinto due ori, nei 200 metri farfalla e 200 metri rana, nella stessa sera. A distanza di appena un’oretta e mezza. Firmando due record olimpici, gareggiando contro i più forti delle due specialità. Una roba che nemmeno Phelps. E ovviamente oggi la stampa francese (e quella internazionale in generale) lo esalta. In particolareprova a spiegare, proprio fisiologicamente, questo fenomeno di 22 anni. Perché “sembra un ragazzo, un uomo qualunque che tuttavia si trasforma quando indossa la muta e si tuffa nelle acque clorate della piscina olimpica. Non ha nulla dei velocisti del Golgoth, né ha caratteristiche fisiche atipiche come le braccia sproporzionatamente lunghe di Michael Phelps o del dorso di Camille Lacourt.