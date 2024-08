L’imbarazzo della scelta a tavola All’Osteria del Viale è tutto buono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024)delc’è un piacevole problema: ci si siede a, si assaggiano in serie una sfilza di piatti e si fa il gioco più divertente a cui possiamo concederci al ristorante, ovvero individuare la pietanze migliore. Una domanda a cui in questo locale adagiato sul lungomare di Levante non è facile dare una risposta, per il semplice fatto che qui i piatti sono buoni tutti allo stesso modo. C’è una sorta di omologazione alta che accomuna tutte le preparazioni: nessuna banale, nessuna uguale all’altra, tutte timbrate con mano attenta, con il desiderio di far mangiare la gente come a casa propria. La prima conseguenza è che non c’è piatto che "osi" superare l’altro. La seconda è che ogni volta che si viene qui si finisce con il (dover) mangiare il doppio di quello che ci si era prefissati. Ma niente paura.