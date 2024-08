Keanu Reeves approda a Broadway con Aspettando Godot di Samuel Beckett

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024)sarà protagonista della produzione di, tratta dall'ominimo capolavoro di. Bill & Ted hanno in programma un'altra eccellente avventura:e Alex Winter saranno protagonisti di una produzione dididinell'autunno del 2025, con Jamie Lloyd alla regia.interpreterà Estragone e Winter Vladimir in una nuova produzione che si terrà in un teatro ATG da annunciare. In una dichiarazione congiunta,e Winter hanno dichiarato: "Siamo incredibilmente entusiasti di essere sul palco insieme e di lavorare con il grande Jamie Lloyd in una delle nostre opere preferite". Lloyd ha dichiarato: "È un vero onore collaborare con i brillantie Alex