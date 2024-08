J-POP Manga presenta Le storie dell’orrore di Mimi di Junji Ito

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il maestro del J-horror contemporaneo torna sugli scaffali con una nuova terrificante opera, finora inedita per il pubblico italiano! J-POPè entusiasta di annunciare l’uscita in autunno de LedidiIto, una raccolta di novebrevi ispirate a inquietanti leggende metropolitane. Il volume sarà disponibile sia in versione regular che in una speciale edizione Deluxe! La raccolta è l’adattamentodi una selezione di racconti tratti dalla serie di libri Shinbukuro di Hirokatsu Kihara and Ichiro Nakayama, molto famosa in Giappone e d’ispirazione per film e serie tv nipponici. Questa celebre antologia di leggende metropolitane, popolate da fantasmi e fenomeni paranormali, èta come una raccolta di raccapriccianti testimonianze reali.