Italia-USA stasera a che ora la finale di fioretto femminile delle Olimpiadi | programma e tv

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’questa sera (20.30) si giocherà l’oro allenela squadre! Il quartetto azzurro affronterà gli Stati Uniti in un ultimo atto al cardiopalma, con le ragazze del CT Stefano Cerioni che proveranno a tornare sul gradino più alto del podio per la prima volta da Londra 2012. Ilverrà aperto dallaper il bronzo tra Canada e Giappone alle 19.20, e a seguire le azzurre si giocheranno il metallo più pregiato. Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi. Sono state loro tre le titolari nei quarti e in semi. Se anche Francesca Palumbo vorrà mettersi la medaglia al collo, la riserva azzurra dovrà disputare almeno un assalto in. Il camminone è iniziato dai quarti dibattendo 45-14 l’Egitto, in una sfida totalmente dominata.