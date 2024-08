I benefici del pilates sono tanti ma cosa scegliere tra pratica a corpo libero o con i macchinari?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 1 agosto 2024)numerosi iche ile la suaapportano al. A cominciare dal mantenere in linea e in salute fino a permettere di potenziare il fisico, fornendo un allenamento completo capace di tonificare la muscolatura di tutto il, a qualsiasi età. Con ilinfatti si fa lavorare i diversi comparti muscolari e lo si fa nel profondo riuscendo a coinvolgere quegli strati. «Idelimmensi», a dirlo è Barbara d’Andrea, educator Balanced Body in Italia e fondatrice del Flowing Studio di Roma, a cui abbiamo chiesto di farci capire meglio questa ginnastica. Infatti, nonostante i suoi quasi 100 anni di storia, ilcontinua a far allenare milioni di persone ogni giorno, da sportivi a celebrities, ma anche persone normali.