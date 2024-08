Highlights Italia-Olanda volley femminile Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Gliintegrali dell’incontro tra l’dele l’, valevole per il secondo evento del girone C delledi. Vittoria convincente delle azzurre guidate da Julio Velasco, a discapito delle giocatrici dei Paesi Bassi: 3-0 (29-27, 25-18, 25-19). Prestazione mostruosa, semplicemente sensazionale dell’opposto Antropova: una vera e propria macchina da punti. Menzione d’obbligo anche per il libero De Gennaro, donna ovunque per le azzurre. Di seguito ildei migliori momenti di, con le ragazzene aritmeticamente ai quarti di finale dell’evento olimpico.