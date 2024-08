Foschi | Osimhen deve essere riconoscente ADL ha perso l’occasione l’anno scorso

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Rino, dirigente sportivo e grande esperto di mercato analizza la situazione del Napoli e di Victor Osimhem. In un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Rinoha condiviso le sue riflessioni sulle attuali dinamiche del calciomercato. L’esperto ha evidenziato come le cessioni siano diventate più complesse delle acquisizioni, sottolineando il crescente potere dei procuratori nel panorama calcistico attuale.sue il Napoliha sottolineato l’importanza della piazza napoletana, descrivendola come un ambiente che richiede risultati immediati. Ha previsto che molte trattative si concluderanno positivamente, pur richiedendo tempo e pazienza. Riguardo Victorha espresso un’opinione decisa. Secondo l’esperto, l’attaccante dovrebbe mostrare riconoscenza verso il Napoli e mantenere un atteggiamento professionale.