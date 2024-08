Effetto Venezia | a Livorno Enzo Avitabile e Toquinho

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 1 agosto 2024): a. Dopo l’inaugurazione del sindaco Luca Salvetti e della direttrice artistica Grazia Di Michele culminata con il concerto di Noa, giovedì 1 agosto seconda serata di ‘2024’. Oltre 160 eventi tutti con ingresso libero. Tutto il programma di giovedì 1 agosto. E con ingresso libero sono anche i concerti dialle 22 in piazza del Luogo Pio. Dialle 22 in Fortezza Nuova. Di Patrizio e Stefano Fariselli alle 22 in Fortezza Vecchia. Giovedì 1 agosto in piazza del luogo Pio serata dedicata alla celebrazione delle voci femminili nella musica con l’evento “Talk: Musica d’Autrice”. Incontro con la partecipazione di tre artiste che hanno dato un contributo significativo all’industria musicale con i loro suoni unici e storie coinvolgenti.