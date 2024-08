Bcp approvati i risultati semestrali al 30 giugno 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il Consiglio di Amministrazione di Banca di Credito Popolare (BCP) ha approvato idella Banca al 30e le linee guida per il nuovo Piano Industriale 2025-2028. Il primo semestrefa rilevare una dinamica positiva in alcune delle sue componenti tipiche. Nel semestre, le masse intermediate si sono attestate a 5,1 miliardi di euro, in leggera crescita rispetto al dato di fine marzo(5 miliardi di euro) e sostanzialmente in continuità con il valore al 31 dicembre 2023. Più in particolare, rispetto a fine 2023, la raccolta diretta si mantiene stabile a 2,54 miliardi di euro, mentre la raccolta indiretta cresce del 6,7%, grazie prevalentemente a quella amministrata, portandosi a 881 milioni di euro. I prestiti netti alla clientela si attestano a 1,68 miliardi di euro (segnando un -2,4% rispetto ai 1,72 miliardi di fine 2023).