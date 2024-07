Volley la Polonia ribalta il Brasile al tie-break Italia in testa alle Olimpiadi | attesa per lo scontro diretto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Laha sconfitto ilper 3-2 (22-25; 25-19; 19-25; 25-23; 15-12) nel big match che ha aperto la giornata riservata al torneo dimaschiledi Parigi 2024. I biancorossi si sono imposti in rimonta, dopo essere stati sotto per 1-2 e avere recuperato da 12-14 nella quarta frazione. Tie-al cardiopalma con i biancorossi in vantaggio per 9-5 e 12-9, i verdeoro rimontano fino al 12-12 e poi i Campioni d’Europa piazzano l’affondo risolutore. L’ha osservato con grande interesse questo incontro e resta al comando solitario della Pool B con due successi (sei punti) davanti alla(due affermazioni, sei punti): lodi sabato 3 agosto (ore 17.00) sarà decisivo per il primato del raggruppamento, cruciale anche per definire il tabellone della fase a eliminazione diretta.