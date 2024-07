Un nuovo servizio di Fisioterapia Pediatrica al centro di Certomondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arezzo, 31 luglio 2024 – Undialdi riabilitazione dia Ponte a Poppi. La struttura casentinese, gestita dall’Istituto di Agazzi, ha incrementato i propri ambiti operativi con l’attivazione di trattamenti finalizzati a patologie congenite o acquisite nella fascia d’età da zero a diciotto anni. Questorappresenta un’assoluta novità per la vallata e nasce dalla volontà di fornire alle famiglie l’opportunità di attivare interventi personalizzati direttamente sul territorio per un corretto sviluppo psicomotorio a seconda delle specifiche esigenze del minore, facendo affidamento su professionalità, strumentazioni e ambienti deldi