PlayStation Plus Essential Sony ha annunciato i giochi di Agosto 2024 per PS5 e PS4

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Interactive Entertainment hain questi istanti i“gratis” didel, ovviamente rivolti anche in questo caso agli abbonati al tier base del servizio in possesso di una PS5 o PS4. Scopriamo qui sotto ipronti ad arricchire il PStra pochi giorni, precisamente dalla giornata di Martedì 6: LEGO Star Wars The Skywalker Saga PS4, PS5 Five Nights at Freddy’s Security Breach PS4, PS5 Ender Lilies: Quietus of the Knights PS4 Il gioco più importante della line-up didel tierè senza dubbio LEGO Star Wars The Skywalker Saga, un titolo che consente di giocare a tutti e nove i film della saga di Star Wars. In questo gioco è possibile vivere avventure piene di divertimento, umorismo stravagante e la classica libertà offerta dai titoli di LEGO Star Wars.