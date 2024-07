Piaga cavallette a Faenza Ravenna | ecco come difendersi dall’invasione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024)), 31 luglio 2024. Da alcune settimane, complici il gran caldo e la scarsità di precipitazioni, diverse zone di collina e montagna della provinciate sono alle prese con ladelle. In particolare da Riolo Terme fino alle porte di, voraci sciami di questi insetti stanno letteralmente divorando le coltivazioni di erba medica, foraggio, ma anche la frutta in raccolta, dalle pesche e nettarine alle susine e albicocche tardive.denuncia Coldiretti, ad alimentare questa invasione distruttiva, non è soltanto il cambiamento climatico, ma anche l’eccesso di vincoli che blindano le aree di montagna, impedendone di fatto la coltivazione.