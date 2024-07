Parigi 2024 Paltrinieri bronzo negli 800 stile libero

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Gregoriomedaglia di800alle Olimpiadi di. Il 29enne fuoriclasse diventa il primo italiano del nuoto ad andare sul podio olimpico in 3 edizioni consecutive dei Giochi.chiude in 7'39?38 alle spalle di Daniel Wiffen, oro in 7'38?19, e Bobby Finke, argento in 7'38?75. Settimo posto per l'altro azzurro Luca Di Tullio in 7'46?16. "Da tanto provavo a trovare una versione nuova di me, sapevo che non potevo stare davanti ma frenare questo istinto animale che ho ed oggi è stato il momento giusto", dice. "Sono due settimane di fuoco, devo rimanere superconcentrato anche se questa una bella botta, un booster e voglio fare bene anche le altre gare", dice pensando ai 1500 e alla 10 k in acque libere.