Nuoto Quardarella giù dal podio nei 1500 sl alle Olimpiadi Ceccon fuori dalla Finale dei 200 dorso Pan e Marchand irreali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Una giornata negativa per i colori azzurri quella che si è conclusa alla Paris La Defense Arena, la Casa dela questedi Parigi 2024. Si credeva moltissimo nella conquista della medaglia di Simona Quadarella neistile libero donne, ma purtroppo l’atleta romana ha concluso in quarta posizione con il crono di 15:44.05. Unalanciata su tempi molto veloci dall’americana Katie Ledecky, a segno in 15:30.02 (record olimpico) e capace di portare a otto gli ori in carriera ai Giochi. Sorprendenti le prestazioni della russa, naturalizzata francese, Anastasiia Kirpichnikova (15:40.35), e della tedesca Isabel Gose (15:41.16), che hanno completato il. Trenta vasche, quindi, ancora una volta stregate a livello olimpico per Quadarella.