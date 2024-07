Nuoto Alberto Razzetti | Mi sono impallato nell’ultima vasca il mio obiettivo era la finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ottavo posto pernei 200 farfalla. Il nuotatore ligure non è riuscito a recitare un ruolo rilevante nella piscina della Defense Arena; da dire che però non era minimamente facile inserirsi nel duello attesissimo tra il padrone di casa Leon Marchand e tra l’ungherese Kristof Milak, con il transalpino uscito vincitore. Dopo essersi tenuto attorno alla quarta piazza per 150 metri,ha visto la sua spinta calare progressivamente venendo rimontato dai suoi avversari. Già essere tra i migliori otto al mondo è comunque un buonissimo risultato per, che ha sicuramente messo tanto coraggio nella sua prova. “Ho patito un po’ di più di quanto pensassi l’ultima– affermaal termine della gara – poi quando vai in difficoltà e avverti che ti rimontano è difficile rimanere sul pezzo. Laè una gara a parte, il mioera essere presente.