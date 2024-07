Mario Hermoso-Bologna affare davvero possibile? Arriva l’annuncio in questi minuti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si è parlato in queste ore di unapprodo dial. Il difensore è stato accostato anche al Napoli,è stato accostato al Napoli nel corso delle ultime settimane. Il club ha lavorato molto sulla difesa, punto debole della passata stagione, per consegnare ad Antonio Conte una rosa assolutamente competitiva. Il difensore spagnolo si è liberato a fine stagione dall’Atletico Madrid ed è alla ricerca di una nuova squadra. Il Napoli, come detto, si è apparentemente avvicinato senza, però, trovare riscontri concreti. La possibilità di vederecon la maglia azzurra è tramontata definitivamente proprio in queste settimane, con i tifosi napoletani che aveva sperato di vederlo all’ombra del Vesuvio.