LIVE Stati Uniti-Sud Sudan Olimpiadi Parigi basket in DIRETTA | i campioni in carica sfidano la sorprendente Nazionale africana

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi-Sud, seconda giornata del torneo dimaschile alledi2024 per il gruppo C! Gli USA hanno rispettato ampiamente i pronostici nel primo incontro, battendo nettamente la Serbia vice-campione del Mondo per 84-110 con 21 punti e 9 rimbalzi di LeBron James e 23 punti di uno scatenato Kevin Durant. Ladi coach Steve Kerr chiuderà poi la prima fase sabato pomeriggio alle 17:00 contro Porto Rico, per allungare la striscia di imbattibilità e proiettarsi sui quarti di finale previsti la settimana prossima.