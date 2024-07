Letizia di Spagna abito vestaglia e infradito La suocera ormai perdona tutto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2024)dinon ha più nulla da temere, nemmeno dalla, Sofia, per anni sua grande nemica a Corte. La Regina emerita ha per così dire deposto le armi, anche per sostenere la Monarchia, infangata dai pettegolezzi sul presunto tradimento della nuora con l’ex cognato, Jaime Del Burgo. Insomma, Sofiaalla moglie di suo figlio Felipe e si mostra sorridente e accondiscendente con lei.di, l’di Maksu Dal canto suo,dibrilla di luce propria in queste ultime settimane di luglio. L’abbiamo ammirata nello splendidodi Alta Moda, firmato Dior, alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi 2024 e poi di nuovo al Festival del cinema di Maiorca dove ha incantato perfino Michael Douglas. Donnaè stata di nuovo protagonista durante il tradizionale ricevimento al Palazzo Marivent, a Palma di Maiorca.