L’autore Rai e il post sulla premier Tv di Stato è polemica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 luglio 2024 – Un clima incandescente, quello che circonda la Rai e il suo futuro. Mentre la maggioranza non riesce a trovare accordo sul nuovo cda di viale Mazzini, (ormai scaduto e in prorogatio l’attuale, tutto da costruire il prossimo, ndr), e si rincorrono le voci di una volontà sotterranea dell’Esecutivo di alienare una parte consistente (il 50%) delle azioni della tv pubblica per fare cassa, ma anche per eliminare ogni ruolo del governoRai (questione tuttavia smentita dallaMeloni), ieri a innescare l’ennesimaci si è messo unscritto da Riccardo Cassini, autore delle trasmissioni di Stefano De Martino, a commento della foto dellacon la sua bimba a Pechino.